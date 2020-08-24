Индия заинтересовалась проектами добычи свинца и производства БАД в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 24 августа. /ТАСС/. Индийские предприниматели заинтересовались проектами добычи свинца в Бурятии и производства биологически активных добавок из лекарственных трав, которые растут на территории республики. Крупные инвестиционные проекты регион представил на форуме "Армия-2020", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"Глава Бурятии принимает участие в форуме "Армия-2020" [в Московской области], он провел встречу с послом Индии Бала Венкатеш Варма, а также с принимавшими участие в форуме представителями индийского бизнеса. Индийская сторона высказала заинтересованность в добыче свинца на территории Бурятии, также индийский бизнес готов рассмотреть возможность совместного производства аюрведических препаратов, биологически активных добавок из лекарственных растений, произрастающих в республике", - сообщили в правительстве республики.

Кроме того, стороны обсудили реализацию контракта по поставке в Индию вертолетов Ка-226 производства Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Это легкий многоцелевой вертолет, разработанный для совместного российско-индийского производства. На форуме представлен Ка-226, оснащенный дополнительным оборудованием для проведения медико-эвакуационных и поисково-спасательных работ. "Вертолет представлен в особой окраске, отражающей возможность применения вертолета как в гражданских, так и военных целях", - уточнили в пресс-службе У-УАЗ.

Авиазавод представил также на форуме "Армия-2020" первый опытный летный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш "Storm".

После прошедшего в 2019 году Восточного экономического форума индийская клиника "Меданта" зарегистрировала в Бурятии собственную компанию для реализации в республике инвестпроектов в сфере здравоохранения. В Улан-Удэ "Меданта" планирует построить медцентр.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдит на полигоне Ашулук в Астраханской области - их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот". С 28 по 29 августа форум "Армия-2020" пройдет на четырех площадках в Бурятии: рядом с российско-монгольской границей, на центральной площади и на территории военного городка мотострелкового соединения в городе Кяхта, а также в городе Улан-Удэ - на аэродроме "Восточный" и впервые в гарнизоне Сосновый бор.