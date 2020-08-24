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Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь

Это позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило возможности использования субсидий на оказание паллиативной помощи. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Подписано постановление, которое разрешает использовать государственные средства не только на лекарства и медицинские изделия для тяжелобольных людей, но и на покупку автомобилей для оказания им медицинской помощи и ухода за больными на дому", - сказал он. "Это позволит оперативнее оказывать помощь людям с тяжелыми и неизлечимыми болезнями", - добавил глава кабмина.

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