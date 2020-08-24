Совет по стратегическому развитию создали в Москве для выработки мер выхода из кризиса

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы создали совет по стратегическому развитию и национальным проектам, чтобы помочь бизнесу восстановиться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, меры поддержки нужны были только для стабилизации ситуации. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

"Сейчас вопрос стоит не в продлении действующих мер поддержки или утверждении новых, а в новой экономической стратегии: нам необходимо адаптироваться к новым экономическим реалиям и помочь нашему бизнесу это сделать <...> Именно для этого в Москве по поручению мэра Сергея Собянина создан Совет по стратегическому развитию и национальным проектам - мы будем вырабатывать новые подходы совместно с бизнесом и экспертами, на одной площадке", - сказал Ефимов.

Он отметил, что важно понять долгосрочные последствия этого кризиса - как изменится клиентское поведение, как восстановятся логистические цепочки, туризм, когда будет возможно применять классические инструменты стимулирования стрит-ретейла, которые неизбежно увеличивают концентрацию людей в торговых точках.

По словам заммэра, меры поддержки, уже принятые правительством Москвы, были направлены на решение конкретной задачи - стабилизацию экстренной ситуации, важно было оперативно помочь бизнесу, который остался без входящего финансового потока.

"И, как мы видим, вместе с федеральным набором инструментов, эти меры помогли предотвратить волну банкротств", - добавил Ефимов.

Ранее в СМИ появилась информация, что бизнес попросил власти продлить все меры поддержки для пострадавших во время пандемии коронавируса отраслей.