Кабмин утвердил концепцию регулирования искусственного интеллекта до 2024 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Правительство России утвердило концепцию регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

"Правительством утверждена концепция регулирования искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, соответствующее распоряжение подписано", - сказал он. По словам премьера, концепция определяет принципы, на базе которых в дальнейшем будет совершенствоваться регуляторная деятельность, чтобы создать благоприятные условия для развития искусственного интеллекта и робототехники и исключить существующие барьеры в самых разных сферах - от медицины до космоса. "Использование современных решений позволит вывести отрасли на новый, более высокий уровень", - уверен он. "Важно, что все нововведения будут приниматься с учетом того, что технологии искусственного интеллекта и робототехники должны быть безопасны для людей и работать исключительно на благополучие человека, это ключевое положение концепции", - подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что документ предусматривает меры финансового стимулирования. "Уже действует ряд мер поддержки разработчиков в этой сфере, - напомнил глава кабмина. - Будем их усиливать, развивать государственно-частное партнерство".