Utair увеличила число рейсов на юг после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 августа. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличила частоту полетов на Юг России, которые выполняются из Москвы и других субъектов РФ. На это решение повлияло снятие ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба перевозчика.

"В августе Utair увеличил частоту выполнения полетов на Юг России из регионов и столицы. Также авиакомпания сделала рейс Москва - Ростов-на-Дону ежедневным", - говорится в сообщении.

Так, рейс из Москвы в Ставрополь теперь выполняется шесть раз в неделю, из Тюмени в Сочи пять раз в неделю, Астрахани, Волгограда в Сочи и из Тюмени в Анапу - четыре раза, из Грозного в Астрахань, из Владикавказа в Сочи - три раза, а из Грозного в Сочи - два раза в неделю. "После снятия ограничительных мер мы наблюдаем восстановление спроса на авиаперевозки и увеличиваем количество традиционных маршрутов на южные курорты, чтобы все наши пассажиры могли отправиться на летний отдых", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Павла Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году перевезла более 7,7 млн человек.