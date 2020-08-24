Энгельсский завод электрического транспорта поставит 31 троллейбус в Иваново в 2020 году

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Энгельсский завод электрического транспорта (обособленное подразделение компании "ПК Транспортные системы") поставит 31 троллейбус в город Иваново в 2020 году, сообщили ТАСС в "ПК Транспортные системы".

"Входящий в "ПК Транспортные системы" Энгельсский завод электрического транспорта приступил к производству троллейбусов для Иваново. Всего в рамках контракта будет подготовлена 31 единица транспортной техники", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что будут поставлены троллейбусы "Адмирал 6281" - это одна из самых современных моделей в России, она не имеет аналогов на отечественном рынке.

"В его создании использовали негорючие композитные материалы, в обустройстве интерьера применили алюминиевые сплавы, в том числе, для повышения пожаробезопасности. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрировали современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме. Троллейбус "Адмирал 6281" на 60% состоит из комплектующих российского производства", - добавили в пресс-службе.

Первая презентация инновационного троллейбуса нового поколения "Адмирал 6281" состоялась 20 февраля 2020 года на Энгельсском заводе электрического транспорта.

Энгельсский завод электрического транспорта компании "ПК Транспортные системы" возобновил хозяйственную деятельность 7 апреля 2020 года, приостановленную ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. Предприятие вошло в список системообразующих организаций Саратовской области как оказывающее существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионе. Энгельсский завод электрического транспорта - третья производственная площадка "ПК Транспортные системы", введенная в эксплуатацию в сентябре 2019-го. "ПК Транспортные системы" ("ПК ТС") - российский разработчик и производитель современного инновационного городского электротранспорта.