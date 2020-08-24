Подростки в Приморье обучились ведению бизнеса и презентовали свои проекты

ВЛАДИВОСТОК, 24 августа. /ТАСС/. Курс по предпринимательской деятельности для школьников Startup.Kids завершился в Приморье в понедельник презентацией бизнес-проектов. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра "Мой бизнес" Евгений Никифоров и отметил, что одна из участниц курса, пятнадцатилетняя жительница Владивостока уже успела воплотить свою бизнес-идею в жизнь и открыла небольшой магазин.

"Проект Startup.Kids сегодня завершился итоговой питч-сессией. Всего в проекте приняло участие 200 школьников из разных районов Приморья, и в итоге девять команд создали интересные проекты. <…> Среди идей ребят есть и турфирма с амбициозным слоганом "Мы те, кто раскачает Приморье", и проект экологический "Чисто здесь", также есть проекты, которые можно отнести к сфере социальной - это арт-салон и онлайн-студия рисования", - сказал Никифоров.

За три месяца школьники создали командные и личные проекты. Так, пятнадцатилетняя жительница Владивостока за несколько дней до окончания образовательного курса открыла магазин натуральных косметических скрабов для тела и лица. Помощь в реализации идеи ей оказывал отец.

"По итогу каждый участник нашего курса Startup.Kids примерил на себе различные роли: лидера, помощника, специалиста на аутсорсе и другие. В данном курсе сделан большой упор на общение - от ведения переговоров, до подготовки к большим публичным выступлениям", - добавил директор центра "Мой бизнес".

В обучающую программу вошли 11 вебинаров и индивидуальные занятия. Подросткам рассказали про этапы создания своего дела - от формирования бизнес-идеи до поиска инвесторов. Участники получали интерактивные задания в рабочей группе в "ВКонтакте", а в онлайн-библиотеке в Telegram могли ознакомиться с дополнительной информацией по предпринимательской деятельности.

Центр "Мой бизнес" организует бесплатное обучение для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморском крае, по нацпроекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина. К 2024 году в Приморье предлагается увеличить оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в полтора раза - до 1,5 трлн рублей.