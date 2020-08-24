Путин сказал, что его беспокоит сокращение сельхозпроизводства в Ростовской области

НОВО-ОГАРЕВО, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность сокращением сельхозпроизводства в Ростовской области. Во время беседы с губернатором области Василием Голубевым глава государства отметил, что в этом регионе "и в 2018, и в 2019 годах, да и в начале, в первом полугодии этого, сокращается сельхозпроизводство".

"Да, Ростовская область - это крупный промышленный регион, но это южный регион тоже, сельхозрегион, а на фоне такого солидного роста сельхозпроизводства в стране в целом почему-то в Ростовской области тенденция к сокращению сельхозпродукции, она меня беспокоит", - сказал Путин.

Он отметил, что эта тенденция продолжается, и попросил Голубева доложить, что происходит в этой сфере. Путин также потребовал от губернатора "внимательно на это посмотреть". "Если нужна какая-то помощь, поддержка, пожалуйста, сформулируйте эти просьбы", - добавил президент.

Инвестиционная активность

Путин отметил необходимость поддержки инвестиционной активности в Ростовской области. "Очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов, - констатировал президент. - На это, безусловно, нужно обратить внимание, поддержать усилия бизнеса, направленные на то, чтобы создавать новые рабочие места, хорошо оплачиваемые, качественные и современные, высокотехнологичные для того, чтобы обеспечить развитие региона в ближайшем будущем".

"Отмечаю опережающий темп роста промышленного производства, это, безусловно, заслуга ваша и вашей команды, причем эти темпы роста промышленного производства выше, чем в среднем по стране, - добавил глава государства. - Сейчас за первое полугодие, конечно, мы видим определенный спад, но этот спад меньше, чем спад по стране в целом". Путин добавил, что в Ростовской области отмечается рост внутреннего регионального продукта, в нормальном состоянии находятся региональные финансы, сохраняется минимальная долговая нагрузка. "Самодостаточность весьма высокая, низкий уровень, во всяком случае, ниже, чем в целом по стране, аварийного жилья", - добавил российский лидер.