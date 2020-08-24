В России впервые составили рейтинг оборонных предприятий по степени диверсификации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Негосударственный институт развития "Иннопрактика" и Промсвязьбанк (ПСБ) провели первое в России исследование уровня диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Как сообщается в пресс-релизе "Иннопрактики", результаты исследования помогут преодолеть барьеры, сдерживающие увеличение объема выпуска продукции гражданского назначения.

"Наш совместный с ПСБ проект - это инструмент для выявления наиболее актуальных потребностей отрасли. Рейтинг позволил выявить среди организаций этого сектора группу тех, кто по совокупности показателей демонстрирует лучшие практики по выпуску гражданской продукции. Мы планируем проводить исследование ежегодно, в плотном взаимодействии с организациями ОПК, экспертным сообществом, органами государственной власти и институтами развития, для обсуждения лучших практик и их включения в методологию оценки, а также для корректировки текущих и разработки новых мер поддержки организаций ОПК", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя генерального директора компании "Иннопрактика" Натальи Поповой.

В свою очередь, старший вице-президент, директор дирекции стратегии и проектов развития ПСБ Борис Ярышевский отметил, что в ходе исследования были изучены практические случаи реализации проектов в области диверсификации более чем 350 предприятий ОПК. Анализ выявил необходимость ускорения темпов диверсификации. "Для этого необходимо через механизмы господдержки стимулировать спрос на продукцию гражданского назначения и инвестиции в проекты диверсификации со стороны бизнеса и финансовых институтов", - добавил Ярышевский.

Генеральный директор АО "Межведомственный аналитический центр" Владимир Довгий также подчеркнул, что для более эффективной диверсификации компаний оборонно-промышленного комплекса необходимо сформулировать стратегии развития и направления диверсификации. Он добавил, что в настоящее время программы по развитию выпуска продукции гражданского назначения есть у 23% предприятий. При этом лишь в 17% организаций назначен топ-менеджер, курирующий диверсификацию.

Оператором рейтинга выступил АО "Межведомственный аналитический центр". Итоги исследования были подведены в рейтинге "Лидерство на гражданских рынках".