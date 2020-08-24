Кронверский мост капитально отремонтируют в центре Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение проектно-сметной документации на капитальный ремонт Кронверского моста, соединяющего Петроградский остров с Заячим островом, где расположена Петропавловская крепость. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Представленную повторно проектно-сметную документацию на капитальный ремонт мостового перехода [Кронверкского моста] изучили эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - указано в сообщении.

Приступить к капитальному ремонту объекта исторического и культурного наследия федерального значения планируется в 2021 году и завершить работы в 2022 году, сметную стоимость реконструкции оценили в 141 млн рублей, следует из данных адресной программы капитального ремонта искусственных дорожных сооружений городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов.

Девятипролетное балочное сооружение длиной 57,5 метров и шириной 8,8 метров соорудили в 1938 году по проекту инженера путей сообщения П. П. Степнова. Опоры моста - деревянные рамные на свайном основании, пролетное строение состоит из металлических двутавровых балок. В период с октября 2015 по январь 2016 года переправу отремонтировали без полного закрытия движения. Специалисты заменили деревянные опоры и настил проезжей части моста.

Мостовые конструкции и почти все промежуточные опоры моста значительно ограничены по работоспособности, его состояние близко к аварийному, грузоподъемность недостаточна для пропуска расчетных нагрузок, балки пролетных строений полностью неремонтопригодны, свайное основание промежуточных опор и устои моста требуют замены, отметили в пресс-службе Главгосэкспертизы. Проект капитального ремонта предусматривает полную замену пролетных строений, поперечного и продольного настила и мостового полотна. Также планируется выполнить капитальный ремонт промежуточных опор, заменить свайное основание и провести иные необходимые работы.

Необходимость постройки моста была связана с благоустройством территории вдоль берега Кронверкского пролива и части Мытнинской набережной. Там в 1930-е годы располагался сад Госнардома (бывший Народный дом) и "Американские горы", которые сгорели во время бомбежки Ленинграда осенью 1941 года. Мост был необходим и для движения транспорта, а также прохода пешеходов на территорию Петропавловской крепости.