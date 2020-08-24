ЕК выделила 15 странам ЕС €81,4 млрд по программе борьбы с безработицей

БРЮССЕЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) предложила распределить €81,4 млрд кредитных средств среди 15 государств ЕС в рамках сформированной в апреле этого года европейской программы SURE суммарным объемом в €100 млрд на борьбу с безработицей, вызванной пандемией коронавируса и карантинными мерами. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Еврокомиссии. Теперь займы должен утвердить Совет ЕС.

"Еврокомиссия представила предложения Совету ЕС предоставить €81,4 млрд 15 странам ЕС в рамках программы SURE, которая является ключевым инструментом стратегии ЕС по защите своих граждан и снижению негативных социально-экономических последствий пандемии коронавируса", - говорится в заявлении.

Самый большой льготный вредит в рамках этой программе предложен наиболее пострадавшей Италии - €27,4 млрд, затем следуют Испания (€21,3 млрд), Польша (€11,2 млрд), Бельгия (€7,8 млрд. Меньшие суммы будут предоставлены Болгарии, Чехии, Греции, Хорватии, Кипру, Латвии, Литве, Мальте, Румынии, Словакии и Словении. Остальным 12 государствам ЕС Еврокомиссия рекомендовала представить свои запросы на оставшиеся 18,6 млрд евро в рамках средств по программе SURE.

Согласно летнему прогнозу Еврокомиссии, опубликованному в начале июля, спад ВВП в Евросоюзе в 2020 году ожидается на уровне 8,3% при условии, если вторая волна пандемии не сильно затронет экономику сообщества.