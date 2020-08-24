Более 17 млрд рублей направят на газификацию Калужской области до конца 2025 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 17 млрд руб. до конца 2025 года направят на газификацию свыше 300 населенных пунктов, реконструкцию и модернизацию существующих в Калужской области мощностей. Соответствующую пятилетнюю программу развития подписали председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, сообщила пресс-служба компании.

"Сегодня председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области Владислав Шапша подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период - 2021-2025 годы. Общий объем инвестиций компании и региона на газификацию Калужской области оценивается в 17,26 млрд руб.", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

За пять лет в регионе планируется провести реконструкцию газопровода-отвода и газораспределительной станции "Малоярославец", техническое перевооружение еще семи станций, строительство 120 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 1,1 тыс. км. для создания условий по газификации 313 населенных пунктов. Власти Калужской области со своей стороны обеспечат возведение внутрипоселковых газопроводов протяженностью более 700 км и подготовку 12,4 тыс. домовладений.

C 2005 года уровень газификации Калужской области вырос на 21,3% и на 1 января 2020 года достиг 91,8% (в городах - 99,1%, в сельской местности - 72,1%).