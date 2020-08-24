Яхтенная отрасль Хайнаня восстановилась до уровня прошлого года после пандемии

САНЬЯ /Китай/, 24 августа. /ТАСС/. Яхтенная отрасль южной китайской провинции Хайнань восстановилась до уровня прошлого года на фоне улучшения эпидемической ситуации. Как сообщило управление транспорта региона, с января по июнь зарегистрированные на острове яхты вышли в море 52 тыс. раз, а общее количество путешествующих на них превысило 347 тыс. человек.

По данным ведомства, наиболее быстрыми темпами отрасль восстанавливалась в июле - в прошлом месяце количество выходов хайнаньских яхт в море выросло на 80,5% по сравнению с седьмым месяцем прошлого года, а количество отдыхающих на них путешественников - на 32,5% в годовом исчислении.

Согласно заявлению управления, пандемия нанесла большой ущерб яхтенной отрасли. Для преодоления негативных последствий власти провинции Хайнань принимают меры для оживления яхтенного туризма, развития международного сотрудничества в этом направлении, а также совершенствования механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации.

По данным управления транспорта, в настоящее время на Хайнане функционирует 14 марин (стоянок для яхт), более 2,3 тыс. причалов, в провинции работают порядка 150 предприятий, связанных с яхтенной отраслью. Как сказал глава ведомства Дэн Сяоган, слова которого приводит газета "Хайнань жибао", "в будущем провинция продолжит развивать круизный рынок, сфокусируется на предоставлении качественных услуг в этой отрасли, подготовке кадров". "Мы будем содействовать развитию круизного туризма и становлению города Санья в качестве круизного порта международного уровня", - указал он.

В последние годы власти провинции уделяют особое внимание развитию яхтенной отрасли. В прошлом году был обнародован план развития яхтенного туризма на территории острова, согласно которому между Хайнанем и специальными административными районами Гонконг и Макао установлен режим свободного прохода для парусных, моторных и парусно-моторных судов, предназначенных для отдыха или спорта.

В начале этого года власти одобрили проект по строительству искусственного острова в районе города Вэньчан неподалеку от восточного побережья Хайнаня, который станет центром яхтенного туризма и водных видов спорта. Его общая площадь составит почти 26 гектаров и будет поделена на три тематические части: зону яхтенного туризма, центр водных видов спорта и рекреационную зону. Первая из них будет включать в себя причалы, выставочные площади и центры по аренде и обслуживанию яхт, а также салоны по их продажам, которые не будут облагаться пошлинами. По задумке авторов проекта, любой желающий сможет прибыть сюда на своем судне или же взять в аренду яхту на месте, чтобы насладиться морским путешествием и почувствовать себя капитаном корабля.