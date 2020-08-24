Air Astana возобновит полеты в Турцию с 29 августа

НУР-СУЛТАН, 24 августа. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания Air Astana возобновит пассажирские рейсы в Турцию с 29 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика в понедельник.

"29 и 30 августа будут выполнены регулярные рейсы Алма-Ата - Анталья - Алма-Ата, 30 августа - Алма-Ата - Стамбул - Алма-Ата, а также 29 августа - Нур-Султан - Анталья - Нур-Султан. Далее с 1 по 30 сентября будут совершаться ежедневные рейсы между Алма-Атой и Антальей на воздушном судне Boing-767, а между Нур-Султаном и Антальей - по средам, четвергам и субботам на авиалайнере A321-LR", - говорится в сообщении.

Из Алма-Аты в Стамбул с 1 по 16 сентября авиакомпания выполнит ежедневные рейсы, далее - в определенные дни, из Нур-Султана в Стамбул - также в определенные дни, из Атырау в Стамбул - по вторникам и пятницам. Полеты по данным маршрутам будут осуществлены на самолетах семейства A321/A320.

"По прилете в Турцию все пассажиры проходят термометрию в аэропорту. Те, у кого будут наблюдаться лихорадка или иные симптомы, будут обследованы. Пассажиры с позитивным результатом теста ПЦР [на коронавирус] будут госпитализированы для лечения. По возвращении в Казахстан необходимо пройти ПЦР-тест на коронавирус в течение 48 часов", - пояснили в авиакомпании.

Ранее пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что власти Казахстана и Турции приняли решение о возобновлении пассажирских авиарейсов между двумя странами с 27 августа.

Казахстан с началом пандемии приостановил практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране начали выполнять внутренние авиарейсы. Позже власти республики приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в Грузию, Китай, Таиланд, Турцию, Южную Корею и Японию. Однако из-за сложной эпидемической ситуации международные авиарейсы были разрешены только в Южную Корею и Турцию. При этом 5 августа турецкие власти приняли решение приостановить пассажирское авиасообщение с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном.