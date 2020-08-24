Мантуров считает углеродный налог ЕС дополнительным барьером для входа на этот рынок

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Введение в Евросоюзом (ЕС) углеродного сбора на импорт товаров, который Европейская комиссия планирует ввести для зарубежных компаний с невысокими выбросами парниковых газов, может стать дополнительным барьером для входа на рынок ЕС. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Предлагаю наладить системный межведомственный диалог по наиболее актуальным вызовам и чувствительным барьерам международной торговли. В качестве примера такого вызова могу привести принятый в декабре 2019 года Европейской комиссией проект так называемой "Зеленой сделки". Один из ее элементов - это углеродный налог на выбросы углекислого газа по импортной продукцию. Видим риск, что этот сбор может быть использован в качестве дополнительного защитного барьера для входа на рынки стран ЕС. Наиболее уязвимы к такому налогу на импорт металлургические компании, поставляющие в Европу готовую продукцию и полуфабрикаты", - сказал Мантуров.

По его мнению, "все товары высокой степени переработки потеряют в ценовой привлекательности, что может подорвать давно сложившиеся связи и поставит под угрозу ранее осуществленные инвестиции".

В ходе своего выступления он предложил инициировать обсуждение введения такого сбора с Еврокомиссией и выработать единую позицию БРИКС по этому вопросу.

"В противном случае мы можем получить неконтролируемую волну протекционизма на рынке ЕС, что никак не отвечает нашим с вами интересам, - добавил Мантуров. - То же самое касается повышения транспарентности и предсказуемости торговых режимов экономик внутри партнерства БРИКС. Чтобы минимизировать последствия пандемии и снова встать на путь устойчивого развития нам нужно свести к минимуму практику применения тарифных и нетарифных барьеров".

В декабре 2019 года Еврокомиссия (ЕК) запустила проект "Зеленая сделка" (Green Deal), нацеленный на переход к более экологичной жизни в Евросоюзе, в рамках которого ЕК намерена представить целый ряд инициатив и законопроектов в ближайшие годы. Переход к экономике с нулевыми углеродными выбросами планируется к 2050 году, однако до настоящего времени нет конкретных расчетов, как именно она предполагает это сделать на практике. Одна из мер в рамках "Зеленой сделки" - введении углеродного сбора на импорт товаров. Сроков введения такого сбора на данный момент нет.