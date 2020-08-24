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Пандемия COVID-19

Армения сняла ограничения на вывоз медицинских товаров

В Комитете государственных доходов страны отметили, что, согласно решению ЕЭК, некоторые виды медицинских товаров до 30 сентября нельзя вывозить за пределы территории Евразийского экономического союза

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Комендант режима чрезвычайного положения Армении, вице-премьер Тигран Авинян принял решение снять ограничения на экспорт медицинских товаров, введенный в апреле текущего года из-за эпидемиологической ситуации. Об этом в понедельник сообщили из пресс-службы Комитета государственных доходов страны.

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"Согласно решению коменданта режима ЧП, запрет экспорта медицинских товаров, введенный 3 апреля текущего года, утратил силу. В настоящий момент для вывоза из страны медицинских товаров позволение Комитета госдоходов не требуется", - отмечается в сообщении.

В ведомстве также отмечают, что, согласно решению Евразийской экономической комиссии, некоторые виды медицинских товаров до 30 сентября нельзя вывозить за пределы территории Евразийского экономического союза.

В апреле текущего года комендатура режима ЧП Армении, учитывая опасную эпидемиологическую обстановку в стране, а также острую потребность в некоторых медицинских товарах, в том числе защитных масок и медицинских перчаток, приняла решение запретить экспортировать их за рубеж.

Теги
АрменияПандемия COVID-19
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