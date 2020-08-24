Объем производства молока на Ставрополье увеличился на 15% в с начала года

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Предприятия Ставрополья увеличили производство молока на 15% в первом полугодии 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Перерабатывающие предприятия увеличили производство и основных молочных продуктов, сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"С начала года объем производства молока (кроме сырого) составил более 66 тыс. т, что почти на 15% больше, чем в прошлом году; масла сливочного и масляных паст - 4,4 тыс. т (116,1%), сыра - 2,1 тыс. т (129,6%), кисломолочных продуктов - 14,2 тыс. т (101,1%). Как следствие: ассортимент молочной продукции, производимой в крае, превысил более полутысячи наименований", - говорится в сообщении.

По данным правительства края, переработку молока на Ставрополье ведут более 20 предприятий. Продукцией обеспечиваются собственные потребности региона, поставки идут в другие субъекты страны, а также на экспорт. Предприятия внедряют новые виды продукции.

"Комбинат "Надеждинский" в Шпаковском районе наладил выпуск мороженого из натурального козьего молока <…> Еще одно новшество в ассортименте ряда перерабатывающих предприятий - "молочная вода". Напиток содержит биологические активные вещества молока, которые помогают восстановить водно-солевой баланс и утолить жажду", - отмечается в сообщении.

Вместе с наращиванием объемов переработки молока в крае планируется наращивать и объемы производства сырого молока. Это производство в регионе снижалось несколько лет подряд. Господдержка позволяет производителям компенсировать часть затрат на закупку поголовья, с 2018 года крупные предприятия начали наращивать численность содержащегося молочного стада.