Голубев заявил, что высокий энерготариф снижает инвестпривлекательность Ростовской области

ТАСС, 24 августа. Высокие тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Ростовской области ведут к снижению инвестиционной привлекательности региона. Об этом в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал губернатор региона Василий Голубев.

"У нас достаточно высокий тариф на электроэнергию. Есть так называемая социальная норма, когда-то мы с [Дмитрием] Козаком (заместитель главы администрации президента) этим занимались, мы ее сделали и сохранили, а если взять промышленных потребителей - высокая [цена]. Это непростая история, я понимаю и знаю позицию министерства, мы взаимодействуем. Это некоторое снижение инвестиционной привлекательности", - сказал Голубев, подчеркнул, что власти продолжают работу над решением проблемы.