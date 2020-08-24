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Голубев заявил, что высокий энерготариф снижает инвестпривлекательность Ростовской области

При этом глава региона отметил, что власти продолжают работу над решением проблемы

ТАСС, 24 августа. Высокие тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей Ростовской области ведут к снижению инвестиционной привлекательности региона. Об этом в понедельник на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сказал губернатор региона Василий Голубев.

"У нас достаточно высокий тариф на электроэнергию. Есть так называемая социальная норма, когда-то мы с [Дмитрием] Козаком (заместитель главы администрации президента) этим занимались, мы ее сделали и сохранили, а если взять промышленных потребителей - высокая [цена]. Это непростая история, я понимаю и знаю позицию министерства, мы взаимодействуем. Это некоторое снижение инвестиционной привлекательности", - сказал Голубев, подчеркнул, что власти продолжают работу над решением проблемы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКозак, Дмитрий НиколаевичГолубев, Василий ЮрьевичРоссия
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