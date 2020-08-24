Мантуров: БРИКС должен нарастить расчеты в нацвалютах для снижения зависимости от США

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Страны БРИКС могут увеличить объем взаиморасчетов в нацвалютах, это поможет странам - членам объединения снизить зависимость от политики США. Такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе пятой встречи министров промышленности стран БРИКС.

"Среди прочих аспектов нашего сотрудничества хотел бы упомянуть о возможности увеличения объема взаимных расчетов в национальных валютах. Рациональное, взвешенное использование этого инструмента позволит повысить устойчивость экономик наших стран и снизить зависимость от политики США. Тем более, что для этого у нас имеется специальный институт - Новый банк развития БРИКС. Необходимо сформировать все условия для его более активного использования", - сказал он.

Также в ходе выступления Мантуров отметил, что в рамках борьбы с падением экономики после пандемии в России сформирован общенациональный план восстановления, объем госфинансирования составил около $77 млрд.

"В приоритете - поддержка долгосрочных структурных изменений экономики, в том числе через стимулирование высокотехнологичных секторов промышленности и поощрения неэнергетического экспорта. За счет уже предпринимаемых усилий по итогам 2020 года мы рассчитываем сдержать сжатие экономики в пределах 5%, и уже в следующем году вернуться в режим роста", - сказал Мантуров в ходе заседания.

Новый банк развития БРИКС учрежден на VI саммите объединения БРИКС (России, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР), состоявшемся в 2014 году в бразильской Форталезе. Его главными целями были заявлены наращивание взаимных инвестиций и финансирование проектов в областях инфраструктуры и устойчивого развития. Штаб-квартира НБР находится в Шанхае.