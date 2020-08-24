Предприятие ОПК может стать первым резидентом ОЭЗ в Новгородской области

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) первым войдет в будущую особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории Новгородской области. Инвестиции предприятия на первом этапе составят более миллиарда рублей, сообщил губернатор региона Андрей Никитин на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2020".

"На сегодня в правительстве находятся на согласовании документы по особой экономической зоне (ОЭЗ). Первое предприятие, которое в эту зону зайдет - это будет предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с инвестициями более миллиарда рублей первоначальными", - сказал Никитин, пояснив, что все этапы предварительных согласований ОЭЗ, которая будет сформирована в Новгородской области, прошла.

Как ТАСС сообщал ранее, планируется, что направлениями работы новгородской ОЭЗ станут электронная промышленность, машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика. По расчетам властей, новгородская особая экономическая зона сможет привлечь около 25 млрд рублей инвестиций. Она будет расположена в Великом Новгороде, Новгородском и Чудовском районах. Власти региона рассчитывают, что ОЭЗ может быть сформирована к лету 2021 года.