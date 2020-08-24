Ветропарки Ростовской области будут вырабатывать до 800 МВт электроэнергии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Ветропарки Ростовской области до конца 2022 года будут вырабатывать до 800 МВт электроэнергии, в настоящее время два работающих ветропарка вырабатывают около 200 МВт, сообщил в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сегодня у нас два полностью работающих ветропарка примерно на 200 мегаватт, третий в ближайшее время запускаем, до конца года планируем четвертый, а всего их будет восемь с общим объемом вырабатываемой электроэнергии от 700 до 800 мегаватт. До конца 2022 года мы будем иметь до 800 мегаватт, которые позволят нам на рынок отдать такой объем электрической энергии", - сказал Голубев. По его словам, до конца года в регионе будет запущено два ветропарка, всего их будет восемь.

"Мы считаем это новым брендом, который появился, по сути, в этом году, потому что первые ветропарки у нас пошли с марта текущего года, и первая электроэнергия на рынок энергетики пришла с марта. Начали мы эту работу примерно 2,5-3 года назад, у нас, по сути дела, два основных партнера: "Росатом" и "Роснано", но вместе с этим иностранные партнеры, это Fortum - финская и Enel - итальянская. Мы запустили три новых завода по производству компонентов для ветроэнергетики", - рассказал глава региона, добавив, что запуск новых проектов в сфере ветроэнергетики позволило увеличить объем инвестиций в основной капитал региона.

Ранее генеральный директор Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области, Игорь Бураков сообщал ТАСС, что в 2020 году благодаря реализации проектов в сфере ветроэнергетики экономика региона получит около 30 млрд рублей инвестиций. По его словам, в настоящее время на разных стадиях реализации находятся проекты строительства шести ветропарков общей мощностью 610 МВт.