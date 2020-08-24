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В Ростовской области скорректируют программу развития региона до 2030 года

Стратегия социально-экономического развития была утверждена в декабре 2018 года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области до конца текущего года намерены внести коррективы в программу социально-экономического развития региона до 2030 года. Об этом на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Василий Голубев.

"Владимир Владимирович, в июне текущего года Вы сделали мне несколько замечаний, в том числе: снижение сельхозпроизводства, проблема снижения плодородия почв, инвестиции в основной капитал и сокращение объемов строительства как раз за конкретные годы. Мы сейчас приняли решение, в том числе после Ваших поручений вносить коррективы в программу социально-экономического развития региона до 2030 года. Работаем над этим, и, надеюсь, уже к концу года сформируем концептуальные региональные идеи для того, чтобы двигаться дальше", - сказал Голубев.

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года была утверждена в декабре 2018 года. Среди целей реализации программы, в частности: изменение тенденции естественной убыли населения области на стабильный прирост, в том числе за счет увеличения средней продолжительности жизни до свыше 80 лет, увеличение масштабов экономики региона в 1,7 раза на основе технологического обновления производства и роста инвестиций в основной капитал в 1,6 раза, а также развитие человеческого капитала, ускоренный прирост высокопроизводительных рабочих мест в экономике региона на основе повышения реальных среднедушевых денежных доходов в 2,2 раза.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГолубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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