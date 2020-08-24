ЦБ выявил случаи уступки банками долгов коллекторам без согласия заемщиков

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Банк России выявил случаи, когда российские кредитные организации уступали долги коллекторам без согласия заемщиков, говорится в письме регулятора банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам.

"По результатам поведенческого надзора регулятор выявил случаи, когда заемщики не имели выбора или не могли повлиять на условие договора, позволяющее запретить уступку прав (требований) третьим лицам, несмотря на то, что такое право предоставлено Федеральным законом от 21 декабря 2013 года № 353", - отмечается в сообщении.

Такие действия кредитора неправомерны, подчеркивается в письме.

В связи с этим ЦБ напомнил о запрете уступки долгов коллекторам без согласия заемщика. При этом запрет заемщика на передачу его долга третьим лицам не должен влиять на возможность заключения договора потребительского кредита или займа.

Кроме того, гражданин имеет право взять договор домой и ознакомиться с ним в спокойной обстановке. На это законодательство выделяет пять рабочих дней, указывает регулятор.