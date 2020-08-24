Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за лицензию на алкоголь

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минпромторг подготовил законопроект, который предполагает изменение стоимости государственной пошлины за лицензию на розничную продажу алкогольной продукции на каждый магазин или общепит до 1 тыс. рублей в месяц. Об этом говорится в проекте изменений в статью 333.33 НК РФ, опубликованном для общественного обсуждения на официальном интернет-портале правовой информации.

Сейчас размер государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкоголя не зависит от количества обособленных объектов, имеющихся у организации, и составляет 65 тыс. рублей за каждый год ее действия.

"Внести в абзац двадцать четвертый подпункта 94 пункта 1 статьи 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации изменение, изложив его в следующей редакции: "предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции - 1 000 рублей за каждый месяц срока действия лицензии", - говорится в законопроекте.

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года.