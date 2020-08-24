Пассажиропоток аэропорта Кирова в июле превысил показатели прошлого года на 11%

КИРОВ, 24 августа. /ТАСС/. Пассажиропоток в кировском аэропорту Победилово в июле 2020 года составил более 28 тыс. человек, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 11%. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кировской области.

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения и отмена авиарейсов крупными компаниями стали причиной снижения пассажиропотока в кировском аэропорту в апреле до 600 человек - в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае через Победилово прошли 1 643 пассажира (в 2019 году - более 17,6 тыс. человек), в июне 10,2 тыс. человек (в июне 2019 года - более 22,3 тыс. человек).

"В июле авиакомпании возобновили регулярные рейсы между регионами. За июль 2020 года перевезено более 28 тыс. человек, что практически на 3 тыс. человек больше, чем было перевезено в июле 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в "Победилово" введены дополнительные меры по обеспечению безопасности пассажиров: аэропорт оснащен стационарными тепловизорами для измерения температуры тела, установлены диспенсеры для дезинфекции рук, производится обеззараживание воздуха в зонах обслуживания пассажиров бактерицидными облучателями, каждые два часа проводится обработка всех поверхностей в помещениях аэровокзала дезинфицирующими средствами.

Победилово - аэропорт города Кирова, расположенный в 22 км юго-западнее от центра. Обслуживает региональные рейсы по России. Имеет статус аэропорта федерального значения. Сейчас из Кирова можно улететь в Москву, Нарьян-Мар, Симферополь и Сочи. Рейсы выполняют авиакомпании "Победа", "Руслайн", "Ираэро" и "Северный ветер".