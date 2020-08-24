Калужские власти направят около 600 млн рублей на развитие сельских территорий

ТАСС, 24 августа. Власти Калужской области в 2020 году направят около 600 млн рублей на строительство и ремонт дорог, благоустройство, улучшение жилищных условий в селах. Об этом в понедельник на своих страницах в соцсетях сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша.

"Порядка 600 млн рублей - на развитие калужских сел и деревень. Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" - это возможность решить самые насущные вопросы поселений с учетом интересов жителей и бизнеса", - написал Шапша.

В 2020 году в Калужской области реализуют проекты комплексного развития, включающие возведение газопроводов, очистных сооружений, детских площадок в четырех поселениях. Запланировано строительство и ремонт дорог в трех районах области, социальные выплаты на строительство и покупку жилья, более 100 семей улучшат жилищные условия за счет сельской ипотеки под 3% годовых.