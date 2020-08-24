Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на надеждах на создание вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в понедельник выросли, причем индексы S&P 500 и Nasdaq в первые минуты достигли рекордных уровней.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 203,38 пункта (0,73%), до отметки 28 133,71 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 27,38 пункта (0,81%), до отметки 3 424,54 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 136,72 пункта (1,21%), до уровня 11 448,52 пункта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,35% до $42,55 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,28%, до $1 952,50 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, комментируя начало сессии, на инвесторов произвело благоприятное впечатление решение Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов разрешить использование экспериментального метода переливания плазмы крови выздоровевших пациентов для лечения COVID-19. "Это не окончательное одобрение метода, поскольку разрешение касается случаев, когда необходимы срочные меры для спасения пациента, - отметила газета, - однако руководитель управления Стивен Хан отметил, что будет проводиться дополнительная оценка метода".

"Любая позитивная информация о методах борьбы с коронавирусом оборачивается ростом котировок, - заметила в интервью газете руководитель департамента исследований компании Principal Global Investors Сима Шах. - Однако новую информацию о вакцине следует воспринимать с долей скепсиса, учитывая, что до начала ее применения в широких масштабах проходит значительное время".