В Крыму почти на 50% вырос урожай земляники и малины

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Аграрии в Республике Крым в 2020 году собрали на 49% больше земляники садовой и малины, чем в прошлом году. Всего собрано более 1 тыс. тонн, сообщает в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

В апреле пресс-служба Минсельхоза республики сообщала, что весенние заморозки повредили в регионе около 40% садов, наиболее сильно пострадали персики, абрикосы, черешня и слива в 10 из 14 районов. Сообщалось о повреждении 3,9 тыс. из 9,9 тыс. га садов.

"В этом году у нас хорошие показатели по валовому сбору ягод, на сегодня собрано более тысячи тонн земляники садовой и малины, что на 49% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя Совета министров - министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина.

По его словам, сельхозтоваропроизводители собрали 2,3 тыс. тонн черешни, вишни, сливы, абрикосов и персиков, 1,4 тыс. тонн яблок. Высокая урожайность достигнута благодаря закладке новых многолетних насаждений. "На сегодня подготовлена почва под закладку 1 600 га многолетних плодовых, ягодных кустарниковых и эфиромасличных культур. В этом году заложено почти 792 га многолетних насаждений", - подчеркнул вице-премьер.

В июне Рюмшин сообщал ТАСС, что Минсельхоз Крыма прогнозирует снижение на 51,8% урожая плодовых культур - персиков, абрикосов, слив и яблок - из-за весенних заморозков, прямой ущерб аграриям превысил 2,8 млрд рублей.

По данным Минсельхоза республики, в 2019 году в Крыму было посажено почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га садов и 703 га виноградников. В 2020 году планируется заложить 700 га садов и 800 га виноградников.