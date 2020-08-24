Корпорация "Проект-техника" вложит 1 млрд рублей в предприятия ОПК Чувашии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев и генеральный директор ООО "Корпорация "Проект-техника" Игорь Бекбулатов в понедельник на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" подписали соглашение о сотрудничестве с объемом инвестиций в 1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики.

"Соглашение предусматривает поддержку диверсификации оборонно-промышленного комплекса путем совместного участия в реализации национальных проектов. Документ рассчитан на 5 лет с объемом инвестиций в 1 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы администрации главы республики, стороны намерены взаимодействовать в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода" и государственной программы республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" по вопросам водоочистки и водоподготовки.

Как сообщил после подписания врио главы республики, корпорация "Проект-техника" предлагает решения, соответствующие всем санитарным и противопожарным требованиям с интегрированием энергетического кластера. По его словам, специалисты на данный момент ведут разработки по созданию отечественного энергетического оборудования нового поколения с применением передовых, наукоемких, экономически оправданных механизмов.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".