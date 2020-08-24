В России сертификаты соответствия получили 35 производителей органики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Сертификаты соответствия с начала года получили 35 российских производителей органической продукции, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

"С начала 2020 года информация о 35 российских предприятиях внесена в единый государственный реестр производителей органической продукции, который ведется на официальном сайте Минсельхоза России. Производители получили сертификаты соответствия органического производства, подтверждающие соблюдение ими требований Закона об органической продукции", - говорится в сообщении.

Из получивших сертификаты более 20 предприятий являются производителями крупного и мелкого рогатого скота, мясной и молочной продукции, а также комбикормов, зерновых и кормовых культур. Шесть организаций занимаются выпуском алкогольной продукции, среди других компаний - производители детского питания, чая, кофе и винограда. "Их продукция теперь может маркироваться специальным знаком в виде белого листка на зеленом фоне с надписью "органик" на русском и английском языках, а также QR-кодом, позволяющим покупателю получить подробную информацию об изготовителе", - пояснили в ведомстве.

В Минсельхозе РФ напомнили, что в целях минимизации негативного влияния на рынок органической продукции новой коронавирусной инфекции Роскачеством, по рекомендации Минсельхоза России, принято решение с 20 апреля на период до конца 2020 года установить нулевую стоимость сертификации органической продукции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

По данным Национального органического союза, в России насчитывается 94 компании-производителя органической продукции.

Закон "Об органической продукции" вступил в России в силу с 1 января 2020 года. Документ вводит понятия "органическая продукция", "производители органической продукции" и "органическое сельское хозяйство" и регулирует нормы ее производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации. Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).