"Промсвязьбанк" примет участие в государственных программах по развитию МСБ в Чувашии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев и председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков в понедельник на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" подписали соглашение о комплексном сотрудничестве, в рамках которого банк предполагает участвовать в государственных программах по развитию малого и среднего бизнеса в республике. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"Соглашение предусматривает сотрудничество в реализации социально значимых проектов региона, а также участие "Промсвязьбанка" в финансировании инвестиционных программ развития предпринимательства на территории Чувашской Республики. Стороны также намерены внедрять современные банковские технологии на территории региона и взаимодействовать в направлении развития системы кредитования физических лиц и предприятий, в том числе в рамках льготного ипотечного кредитования и участия в государственных программах по развитию малого и среднего бизнеса", - отмечается в сообщении.

На церемонии подписания Фрадков отметил, что "Промсвязьбанк" проводит масштабную работу по социально-экономическому развитию регионов, и Чувашия является для организации одним из приоритетов. "Мы стремимся создать максимально благоприятные условия для доступного кредитования населения республики, малого и среднего бизнеса, а также чувашских предприятий. Уверены, что подписанное соглашение позволит реализовать значимые проекты для Чувашской Республики. Среди актуальных и уже отработанных механизмов, которые мы предлагаем, - ипотека для населения по ставке от 3,99%, льготные программы кредитования бизнеса в рамках собственных программ и программ с государственной поддержкой", - приводятся его слова в сообщении.

Врио главы Чувашии считает, что поддержка банка поможет в развитии крупных местных предприятий, в том числе оборонно-промышленного комплекса, которые реализуют программы диверсификации, а также малого и среднего бизнеса. "Будем со своей стороны всячески способствовать направлениям взаимодействия, в том числе в процессе подготовки высокотехнологичных проектов, которые могут быть поддержаны с льготной ставкой "Промсвязьбанком", - сказал он.

По данным правительства республики, в настоящий момент объем лимитов на кредитно-документарные операции предприятий Чувашии в банке составляет 14,8 млрд рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка. Кроме того, часть демонстрационных показов пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области. Их будут транслировать на площадках форума в парке "Патриот".