Десять компаний стали победителями всероссийской премии "Экспортер года" в УрФО

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Единая окружная конкурсная комиссия всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Уральском федеральном округе - 10 компаний из разных отраслей, не связанных с экспортом сырья или энергоресурсов, сообщила пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

"Премия "Экспортер года" направлена на поддержку и развитие отечественного бизнеса, ориентированного на несырьевой и неэнергетический экспорт, без которого представить развитие экономики нашей страны невозможно. Результаты, которые показали компании-участники, безусловно, могут мотивировать и тех, кто пока не решается включиться в процесс международной торговли", - цитирует пресс-служба генерального директора центра Веронику Никишину.

В номинации "Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" победу одержали производитель круп из Челябинской области ООО "Ресурс" и ИП Муратов В. К., занимающийся производством стартовых кормов для всех видов рыб и креветок. Лучшими промышленными экспортерами года были признаны производитель грузовиков, автомобильный завод "Урал" (Челябинская область) и Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования.

В номинации "Экспортер года в сфере высоких технологий" победили ПАО "Синарский трубный завод" (Свердловская область) и челябинское ООО "Нейротехнолоджи" (разрабатывает высокотехнологичные аппараты для комплексной терапии позвоночника). Экспортером года в сфере услуг признано ООО "Ортисервис" из ХМАО, компания занимается ремонтом, техническим обслуживанием и наладкой оборудования, предназначенного для ремонта нефтегазовых скважин.

В номинации "Трейдер года" победило ООО "Пенетрон-Экспорт" (Сверддовская область), компания поставляет за рубеж материалы для гидроизоляции и строительства. В номинации "Новая география" победу одержало ООО "Уральская металлообрабатывающая компания" (Челябинская область) - производитель упаковочной ленты марки UMC. Победителем в номинации "Прорыв года" стало ООО "Тюменские аэрозоли", которое занимается производством антисептиков, репеллентов, бытовой химии и другой продукции.

Победители региональных конкурсов "Экспортер года" примут участие в федеральном этапе. Церемония награждения лауреатов федерального этапа пройдет в ноябре на международном экспортном форуме "Сделано в России". Победители "Экспортера года" получат награды от РЭЦ и партнеров премии.