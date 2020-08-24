ПСБ заключил с Минпромторгом соглашение по ипотечным программам для сотрудников ОПК

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) заключил соглашение с Министерством промышленности и торговли России о комплексном сотрудничестве по ипотечным продуктам. В рамках данного соглашения сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) банк предложит льготную ипотеку по ставке 3,99% годовых, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Согласно достигнутым договоренностям сотрудники ОПК смогут приобретать жилье на максимально комфортных условиях - по ставке 3,99%. Данная ставка будет доступна работникам ведомства - зарплатным клиентам банка в рамках программы "Семейная ипотека", - указано в сообщении.

Также в рамках достигнутых договоренностей ПСБ разработал варианты дополнительной финансовой поддержки сотрудников министерства и предприятий, включающие в том числе и возможность оформления ипотечных кредитов без первоначального взноса.

По мнению главы банка Петра Фрадкова, слова которого приводятся в пресс-релизе, "льготная ипотечная программа ПСБ поможет максимально комфортному решению жилищного вопроса работников одной из важнейших отраслей страны".

По данным Минпромторга, на данный момент почти 50 тыс. человек ведомства и предприятий ОПК заинтересованы в различных ипотечных продуктах, говорится в сообщении.