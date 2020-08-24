У компании-оператора кипрских аэропортов пока нет информации о возобновлении полетов с РФ

НИКОСИЯ, 24 августа. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Компания Hermes Airports, являющаяся компанией-оператором международных аэропортов в Ларнаке и Пафосе, пока не обладает информацией о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель данной компании.

"У нас нет пока ясности в отношении полетов в Россию и из России с учетом продолжающейся пандемии коронавируса. В любом случае нужно подождать действий кипрского правительства. Дело в том, что только министерство здравоохранения может принять решение об изменении положения России в той категории стран, в которой она сейчас находится, потому что нынешнее ее положение пока не позволяет российским туристам приезжать на Кипр", - сказал представитель Hermes Airports.

Кипрские СМИ сообщили в понедельник со ссылкой на газету "Известия" о возможности возобновления полетов из РФ во Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет, а также в Шанхай.

Кипр разделил все страны мира на три категории в зависимости от складывающейся в них эпидемической ситуации. Туристам из стран категории А могут приезжать на Кипр без специальных документов за исключением обязательной для прибытия на остров абсолютно всех авиапассажиров иммиграционной карты CyprusFlightPass. От граждан стран категории B которых требуется уже сертификат о том, что они не заражены коронавирусом по итогам теста, сданного не ранее, чем за 72 часа до вылета на остров. А туристам из стран категории С вдобавок к этому сертификату еще предстоит провести 2 недели в самоизоляции после своего прибытия на Кипр.

В число стран группы А с 20 августа входят Австрия, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Ирландия, Исландия, Канада, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Словакия, Словения, Таиланд, Финляндия, Швейцария и Эстония. В группу В включены Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Греция, Италия, Китай, Монако, Нидерланды, Польша, Португалия, Руанда, Сан-Марино, Тунис, Уругвай, Франция, Хорватия, Чехия и Япония, а в группу С - Австралия, Алжир, Болгария, Испания, Люксембург, Мальта, Марокко, Румыния, Сербия, Черногория и Швеция.

Туристов из других стран на Кипр не пускают вовсе. Однако из них на остров могут приезжать следующие категории лиц: постоянно проживающие в Республике Кипр граждане этого государства и члены их семей, включая супругов, детей и родителей; граждане других стран, которые могут проживать на Кипре на законных основаниях, то есть в первую очередь лица, имеющие вид на жительство в островном государстве; те, кому дозволено въезжать на кипрскую территорию в соответствии с Венской конвенцией, то есть сотрудники дипломатических представительств и миссий; и, наконец, лица, которые не входят в эти три категории, но имеют специальное разрешение на въезд в страну от правительства Республики Кипр.