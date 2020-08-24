В Минпромторге считают нецелесообразным отдать 20% торговых мест в регионах фермерам

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минпромторг РФ не поддерживает предложение помочь российским фермерам через предоставление им не менее 20% торговых мест в регионах под нестационарные торговые объекты, сообщил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Минпромторг России считает нецелесообразным законодательное закрепление на федеральном уровне доли нестационарных торговых объектов, используемых для реализации произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами продукции, в общем количестве нестационарных торговых объектов", - отметил он.

Евтухов напомнил, что в соответствии с законом "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", органы государственной власти регионов и местного самоуправления вправе самостоятельно определять долю с учетом анализа складывающейся ситуации в области торговли, агропромышленного комплекса и потребностей населения. По его словам, это "представляется наиболее оптимальным". "Законодательное закрепление на федеральном уровне указанной доли не позволит учитывать региональную и местную специфику, что может привести к негативным последствиям", - отметил он.

Предложение о предоставлении не менее 20% мест в регионах под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции было изложено в Общенациональном плане восстановления экономики РФ. Подготовить план восстановления экономики страны президент РФ Владимир Путин поручил правительству 28 апреля на совещании по борьбе с коронавирусом. 1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами подчеркнул, что общенациональный план был подготовлен с учетом предложений регионов и представителей делового сообщества. Документ был рассчитан на 2020-2021 годы.

По данным Росстата, в настоящее время в России функционирует 945 рынков, в 2007 году их было 5892. 11 августа Минпромторг внес в правительство разработанные совместно с регионами законопроекты, направленные на упрощение порядка организации рынков и осуществления на рынках торговой деятельности. Изменениями предлагается исключить требования, устанавливающие избыточные административные и иные ограничения к организации и деятельности розничных рынков. Также изменениями предлагается установить регуляторику в части организации оптовых рынков, деятельность которых в настоящее время не урегулирована. Реализация предложений, рассчитывают в министерстве, придаст мощный стимул процессу создания новых розничных и оптовых рынков. Малый и средний бизнес, в том числе фермеры и население, получат дополнительные возможности для сбыта продукции, поскольку количество рынков увеличится в разы, полагают в ведомстве.