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Лучшие практики Москвы в сфере цифрового управления будут внедрены в Чувашии

Регион заинтересован в наращивании поставок на рынки Москвы местной инновационной продукции электротехнической отрасли и экологически чистой продукции сельхозтоваропроизводителей республики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает внедрение лучших практик столицы России в различных сферах в республике, а также наращивание поставок сельскохозяйственной продукции из Чувашии в Москву. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы региона.

"Москва является лидером по внедрению цифровых инструментов управления городским хозяйством и сферой социальной жизнедеятельности региона. Мы должны внедрить все эти передовые практики в Чувашии, чтобы наше население в кратчайшие сроки оценило новые стандарты жизни", - приводятся в сообщении слова врио главы республики.

Отмечается, что Чувашия заинтересована в наращивании поставок на рынки Москвы местной инновационной продукции электротехнической отрасли и экологически чистой продукции сельхозтоваропроизводителей республики в рамках развития российского "Зеленого бренда". По словам мэра Москвы, большие перспективы взаимодействия регионов в области здравоохранения, образования, социальной политики, торговли, сельского хозяйства, промышленности, инноваций, государственного управления и информационных технологий.

"Наши регионы связывает многовековая история, и каждый этап значителен. Уверен, у нас много неиспользованных резервов и ресурсов, которые можем направить на благо жителей Чувашии и москвичей", - процитировали Собянина в пресс-службе администрации главы республики.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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