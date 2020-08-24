{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AFP: Facebook заплатит французскому правительству более €100 млн

По данным агентства, речь идет о дополнительных налогах за 2009-2018 годы

ПАРИЖ, 24 августа. /ТАСС/. Компания Facebook заплатит французскому государству дополнительно €106 млн за минувшее десятилетие в качестве налога на предприятия. Об этом в понедельник со ссылкой на компанию сообщило Agence France-Presse (AFP).

"Мы серьезно относимся к нашим налоговым обязательствам, мы платим налоги на тех рынках, где работаем, и тесно сотрудничаем с местными налоговыми органами", - отметили в компании.

Как уточняется, речь идет о дополнительных налогах за 2009-2018 годы. Агентство также указывает, что французский налоговый орган не комментирует эту ситуацию, ссылаясь на налоговую тайну.

Теги
Франция
Британская SSE запустила цифровую торговую платформу для своей "умной" энергосети
По данным издания Power Technology, новое решение позволит клиентам SSE экономить затраты за счет оптимизации энергопотребления с учетом текущей динамики сетевой нагрузки
Читать полностью