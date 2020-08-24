Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,13-1,55%

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале недели продемонстрировал восстановительный рост на фоне подъема общерыночных настроений и повышения нефтяных цен. Так, индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до 3029,42 пункта, а РТС - на 1,55%, до 1281,52 пункта.

Доллар к рублю на 19:25 мск снизился на 0,29%, до 74,58 руб., евро - на 0,2%, до 88,03 руб. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent увеличилась на 1,21%, до $44,8 за баррель.

Российский рынок начал неделю ростом вслед за мировыми площадками, воодушевленными новостями о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19.

"Новости о том, что американские власти дали разрешение на использование плазмы переболевших коронавирусом для терапии пациентов и о возможном скором применении в США экспериментальной вакцины из Великобритании вернули на рынки оптимистичный настрой", - пояснил инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Читающиеся по последним сигналам намерения США и КНР продолжить торговый диалог также придают больше уверенности покупателям. Тем не менее, риски второй волны пандемии и отсутствие консенсуса в конгрессе США вокруг нового пакета стимулов все еще довлеют над настроениями", - добавил эксперт.

Акции "Русала" продемонстрировали рост в 3,4%. Причиной стало их добавление в индекс FTSE All-World (Hong Kong) в рамках полугодового пересмотра. "Изменения вступят в силу после закрытия торгов 18 сентября. Мы считаем, что приток пассивных инвестиций (оценивается примерно в $15 млн) может поддержать интерес инвесторов к компании", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

Также в рыночных фаворитах сегодня акции "М.Видео" (+6,92%), которые обновляют локальные максимумы, опираясь на корпоративные новости. "Компания сегодня объявила о росте скорректированной прибыли за I полугодие 2020 года на 44%. Бумага растет к 529,90 руб., и если ей удастся закрепиться над 527 руб. по итогам дня, новой целью дальнейшего подъема станет область 532-535 руб.", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Под давлением сегодня торгуются бумаги "Фосагро" (-0,14%), которые часто выступают защитным активом в периоды биржевой нестабильности, а также акции "ПИК" (-0,16%), также отметила Бодрова.

Прогноз на вторник

Во вторник умеренный оптимизм на рынках может сохраниться, считает Александр Бахтин. "Нефтяные цены могут получить поддержку со стороны сезонной погодной угрозы в Мексиканском заливе, на этот раз в виде урагана Марко, добыча нефти в регионе может быть нарушена", - отметил эксперт.

Завтра инвесторы также обратят внимание на статистические данные, в частности ВВП Германии за второй квартал и индекс делового климата IFO Германии за август. В США в этот день будут опубликованы августовский индекс доверия потребителей СВ и данные по продажам нового жилья за июль.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи сформируется в пределах 3000-3060 пунктов, курс рубля к доллару - в диапазоне 73,8-74,7 руб.