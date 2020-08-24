Законопроект о налоговых льготах для резидентов САР изменят с учетом соглашения с Кипром

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минфин скорректирует законопроект о расширении налоговых льгот для резидентов специальных административных районов (САР) с учетом пересмотра соглашения с Кипром. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина РФ со ссылкой на слова статс-секретаря - замминистра финансов РФ Алексея Сазанова.

"Учитывая, что все новации в части налогообложения доходов, выплачиваемых за рубеж, необходимо рассматривать комплексно, а недавно Кипр согласился на наши предложения по изменению соглашения об избежании двойного налогообложения, текст поправок в Налоговый кодекс по САР также требует дополнительной корректировки и обсуждения с бизнес-сообществом", - отметил Сазанов.

По его словам, Минфин проработает законопроект с учетом согласованных изменений в соглашение с Кипром, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, а также дополнительных доходов, которые они принесут бюджету. Текст законопроекта будет повторно опубликован для обсуждения после доработки с учетом мнения бизнеса и исходя из необходимости сохранения налоговой базы, которую РФ приобретет в результате пересмотра соглашения с Кипром. Как отметил Сазанов, Минфин за последние месяцы подготовил ряд мер по изменению налогообложения доходов, выплачиваемых за рубеж, с учетом поручений, которые были даны президентом РФ. "Был запущен процесс пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с несколькими странами, а также подготовлены поправки по совершенствованию налогового законодательства в САР, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для перевода международных холдинговых структур в Россию", - подчеркнул Сазанов.

Ранее Минфин РФ предложил освободить международные компании, которые являются резидентами САР, от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов при условии получения филиалами более 80% доходов от операционной деятельности или их участии в проектах по добыче полезных ископаемых.