Закон о маркировке домашних животных может предполагать переходный период

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Минсельхоз РФ не исключает переходный период при введении обязательной маркировки домашних животных, на протяжении которого штрафы взиматься не будут. Об этом ТАСС сообщили в Минсельхозе России в понедельник, комментируя проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии".

"При рассмотрении вопроса о сроках маркирования и учета определенных видов животных может быть проведена оценка целесообразности введения переходного периода, в течение которого штрафы не будут взиматься", - отметили в ведомстве.

Планируется, что маркирование животных будет осуществляться их владельцами за свой счет самостоятельно или посредством привлечения иных лиц для предотвращения распространения заразных болезней животных. При этом владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые будут предусмотрены ветеринарными правилами маркирования и учета животных в зависимости от вида животного. "Наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы", - сообщили в ведомстве.

На текущий момент законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Внесение документа в правительство Российской Федерации планируется осенью 2020 года, рассмотрение в Госдуме ожидается в осеннюю сессию.

"После принятия законопроекта перечень животных, подлежащих маркированию, и сроки маркирования будут утверждаться правительством РФ, а процедура и способы маркирования для конкретных видов животных, в том числе безнадзорных, будут прописаны в ветеринарных правилах маркирования и учета животных", - отметили в министерстве.