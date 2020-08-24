Энергоблок № 4 Калининской АЭС включили в сеть после капремонта

ТАСС, 24 августа. Энергоблок № 4 Калининской атомной электростанции (АЭС) включен в сеть после проведения плановых ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба АЭС.

"Энергоблок № 4 Калининской АЭС включен в сеть после завершения планового капитального ремонта. В ходе ремонта были проведены регламентные работы по перегрузке и отгрузке ядерного топлива, контроль состояния металла корпуса реактора, ремонт теплообменного оборудования. В машинном зале выполнен ремонт турбины и генератора, а также большой комплекс работ на насосном оборудовании", - говорится в сообщении.

В работе было задействовано более 2 тыс. сотрудников Калининской АЭС и Атомэнергоремонта. На энергоблоке было проведено около 19 работ по модернизации оборудования и систем, направленных на повышение безопасности и надежности работы энергоблока. "Самые значимые среди них - замена элементов маслосистемы циркуляционного насоса и модернизация внутрикорпусных устройств подогревателя низкого давления, что позволит улучшить водно-химический режим второго контура и повысить экономическую эффективность эксплуатации блока", - уточняет пресс-служба.

Сейчас в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4. На энергоблоке №1 ведется плановый капитальный ремонт.

Калининская АЭС - филиал "Росэнергоатома". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1 000 МВт каждый.