ФАС предписала "Ритуальным услугам" Санкт-Петербурга прекратить нарушать конкуренцию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу выдало предписание государственному унитарному предприятию "Ритуальные услуги" (подведомственно городскому комитету по промышленной политике инновациям и торговле), управляющему единственным в Санкт-Петербурге крематорием, в связи с ее отказом одной из компаний в заключении договора на оказание ритуальных услуг. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"Санкт-Петербургское УФАС России выдало СПб ГУП "Ритуальные услуги" предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения п. 8 ч. 1 ст. 10 закона "О защите конкуренции" ("Создание дискриминационных условий")", - указано в сообщении.

В антимонопольный орган обратилось ООО "Похоронная служба", сообщив об отказе со стороны "Ритуальных услуг" в заключении договора на оказание ритуальных услуг населению. Однако подобные договоры заключены с ООО "СПбРК", ООО "МКСС" и ООО "Ритуальная служба "Обряд". Действия предприятия создают преимущественные условия для конкурирующих компаний, так как "Ритуальные услуги" занимает доминирующее положение на рынке кремации города, отметили в пресс-службе.

Как следует из предупреждения УФАС Санкт-Петербурга, "Ритуальным услугам" необходимо направить проект договора на оказание ритуальных услуг "Похоронной службе" до 16 октября 2020 года, иначе орган возбудит антимонопольное дело против организации.