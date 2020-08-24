ПСБ и Военная академия Генштаба создают площадку для сотрудничества бизнеса и госорганов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Промсвязьбанк (ПСБ) и Военная академия Генштаба Вооруженных сил РФ договорились о создании на базе академии единой площадки для взаимодействия бизнеса, банков и госорганов, призванной стимулировать развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа. Соответствующее соглашение подписано в понедельник, сообщила пресс-служба банка.

"Нам приятно стать партнером для самого авторитетного высшего военно-учебного заведения нашей страны. Уверен, создание единой площадки на базе академии для расширения взаимодействия бизнеса, банков и государственных органов будет стимулировать дальнейшее развитие госпрограмм и реализацию гособоронзаказа", - сказал на церемонии подписания председатель ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводит пресс-служба банка.

Промсвязьбанк является опорным банком для российского ОПК, этот статус законодательно закреплен в 2019 году. Как сообщает пресс-служба, подписанное соглашение, помимо создания площадки для взаимодействия, предусматривает организацию банком курса лекций по финансовой грамотности для слушателей академии, а также предоставление банковских услуг сотрудникам и слушателям академии (зарплатный проект, кредитные продукты, депозиты, ипотека, а также услуги, специально разработанные для Военной академии).

"Основные направления совместной работы - это сохранение традиций и восстановление исторического наследия Вооруженных сил. Не менее важно для нас взаимодействие при проведении научно-исследовательских и практических мероприятий", - приводятся в пресс-релизе слова начальника Военной академии Владимира Зарудницкого, подписавшего документ со стороны учебного заведения.