На бирже в Нью-Йорке позитивную динамику показали акции авиакомпаний и торговых сетей

НЬЮ-ЙОРК, 24 августа. /ТАСС/. Ключевые биржевые индексы в Нью-Йорке к завершению сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост.

Как следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 367,98 пункта (1,32%), до отметки 28 298,31. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 33,13 пункта (0,98%) и оказался на отметке 3 430,29. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 64,31 пункта (0,57%), до отметки 11 376,11.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI к концу сессии понизилась на 0,63% и оказалась на уровне $42,35 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,29% до $1 933,60 за тройскую унцию.

Как отметила газета The Wall Street Journal, "в ходе сессии позитивную динамику показали акции компаний из тех отраслей, которые в наибольшей степени были затронуты последствиями экономического спада в период пандемии - это авиакомпании, круизные компании и розничная торговля". Так, акции American Airlines Group выросли в течение сессии на 8,75%, United Airlines Holdings - на 8%, Norvegian Cruise Line Holding - на 7%, а сети розничной торговли Kohl's и Gap - на 6,5% и 6,3% соответственно.

"Появились, как мне кажется, указания на то, что мы вступаем в новый период экономической активности", - привела газета мнение руководителя департамента анализа компании Leuthold Group Джима Паулсена.