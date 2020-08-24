Мексиканская компания Pemex в июле сократила добычу нефти до минимума за 41 год

МЕХИКО, 24 августа. /ТАСС/. Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex в июле текущего года добывала по 1,595 млн баррелей в сутки, что стало для нее минимальным показателем за 41 год. Такие данные обнародовала в понедельник газета MILENIO , получившая доступ к последнему к настоящему времени отчету о деятельности предприятия.

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Снижение добычи было вызвано среди прочего падением цен на нефть из-за ее переизбытка на рынке, а также последствиями пандемии нового коронавируса. По итогам первых шести месяцев текущего года убытки Pemex составили $26,4 млрд, что почти в шесть раз больше, чем за тот же период 2019 года.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор неоднократно заявлял, что будет уделять особое внимание развитию нефтедобывающей отрасли страны. Он обещал инвестировать в нее несколько миллиардов долларов и вывести добычу на уровень в 2,5 млн баррелей в сутки.