В Счетной палате выявили нарушения пенсионных прав россиян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Доплаты к пенсиям не осуществлялись более чем в 53% случаях в 2017-2019 годах. После аудита Счетной палаты РФ пенсионерам было доплачено 2,2 млн рублей, говорится в отчете о результатах контрольного мероприятия "Проверка деятельности ПФР по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года".

"Сведения о каждом зарегистрированном лице хранятся на индивидуальном лицевом счете, которому присваивается СНИЛС. Проверка показала, что основной проблемой учета является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Доплаты со дня назначения пенсий в 53,3% не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан", - говорится в документе.

Отмечается, что сохраняется проблема открытия на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. При этом если на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счета, пенсия могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета. Тем самым размер пенсии уменьшался.

"В дальнейшем при объединении счетов размеры пенсий корректировались с момента слияния данных. При этом доплаты со дня назначения пенсий, как правило, не осуществлялись, что привело к нарушению пенсионных прав граждан. Из 45 проверенных пенсионных дел, в отношении которых проводилось объединение счетов, в 53,3% размеры пенсий приведены в соответствие с законодательством только в ходе аудита. Пенсионерам доплачено 2,2 млн рублей", - следует из текста отчета.