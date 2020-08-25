В Счетной палате указали на отсутствие сведений о стаже почти 40 тыс. россиян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сведения о стаже не отображены на счетах почти 40 тыс. россиян за 2017-2018 годы. Об этом говорится в отчете о результатах контрольного мероприятия "Проверка деятельности ПФР по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года".

"Сведения о стаже сразу же отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (ИЛСЗЛ), только если система учета не выявляет ошибки в предоставленных работодателем отчетах. На практике число ошибок может достигать 4% от общего количества лиц, по которым представлены данные. Так, на счетах почти 13 тыс. застрахованных лиц до сих пор не отражены сведения за 2017 год, за 2018 год - у 27 тыс. лиц", - говорится в документе.

По словам аудитора Счетной палаты Сергея Штогрина, если эти граждане обратятся за назначением пенсии, их пенсионные права на дату назначения будут учтены не в полном объеме.

"Для минимизации ошибок Счетная палата предлагает Фонду пересмотреть подход к проведению контроля отдельных форм отчетности, которые не содержат персонифицированных сведений", - отметил он.