Выручка магазинов детской одежды и канцтоваров превысила докризисный уровень

По данным компании, за неделю с 17 по 23 августа выручка малого и среднего бизнеса превысила на 1,3% уровень начала марта. При этом доля работающих малых и средних предприятий в России составила только 89% от "доковидного" показателя.

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сборы к новому учебному году стимулировали оборот магазинов одежды, обуви, детских магазинов и канцтоваров - в середине августа их выручка впервые превысила докризисный уровень. Об этом говорится в исследовании IТ-компании "Эвотор", которое есть в распоряжении ТАСС.

Выручка детских магазинов, напротив, оказавшись на 23% выше докризисного уровня. Причем открыто пока только 83% от числа работавших в начале марта торговых точек. В течение всего августа выручка магазинов канцтоваров превышает мартовский уровень, на прошлой неделе она была на 11% выше, чем в начале марта, а на неделе с 10 по 16 августа - на 56%. В то же время, в этом сегменте работает только 89% торговых точек.

Оборот несетевых магазинов одежды на прошлой неделе превысил на 14% показатель начала марта. В этом сегменте выручка впервые обогнала "доковидную" на неделе с 10 по 16 августа - на 8% к началу марта. В то время как весь июль она оставалась на уровне 79-93%. Несетевые магазины обуви также только в последние две недели смогли преодолеть докризисный уровень - на прошлой неделе их выручка превысила на 7% показатель начала марта, а на неделе 10-16 августа - на 6%. При этом еще в течение июля и в начале августа оборот магазинов обуви колебался в пределах 70-77%.

Для анализа использовались данные 650 тысяч онлайн-касс "Эвотор" в торговых точках малого и среднего бизнеса в России. Сравнивалось среднее за день количество онлайн-касс, пробивающих от 1 чека в день, за неделю и средний дневной оборот по этим кассам за неделю. Показатели двух последних недель - с 10 по 16 августа и с 17 по 23 августа - сравнивались с данными за докризисную неделю со 2 по 8 марта.