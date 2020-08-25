"Известия": более 70% семей в России за последний год взяли минимум один кредит

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большинство российских семей (72%) взяли как минимум один кредит за последний год. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование НАФИ.

По данным издания, чаще склонны брать кредиты люди от 25 до 44 лет (12%), меньше всего - пенсионеры (4%). Наиболее популярным стал потребительский кредит, который брали более половины россиян (51%) за последний год. 14% оформляли ипотеку и POS-кредиты, еще 8% взяли средства на покупку автомобиля.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга реже брали потребительские ссуды, чем в среднем по России (28% против 51%), однако они чаще брали кредитные карты (44% против 28%). По мнению экспертов, доля семей, имеющих кредиты, будет увеличиваться, в том числе из-за снижения реальных располагаемых доходов.

В июле Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%.