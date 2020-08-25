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"Известия": более 70% семей в России за последний год взяли минимум один кредит

Кредиты чаще склонны брать люди от 25 до 44 лет, пишет газета

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Большинство российских семей (72%) взяли как минимум один кредит за последний год. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование НАФИ.

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По данным издания, чаще склонны брать кредиты люди от 25 до 44 лет (12%), меньше всего - пенсионеры (4%). Наиболее популярным стал потребительский кредит, который брали более половины россиян (51%) за последний год. 14% оформляли ипотеку и POS-кредиты, еще 8% взяли средства на покупку автомобиля.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга реже брали потребительские ссуды, чем в среднем по России (28% против 51%), однако они чаще брали кредитные карты (44% против 28%). По мнению экспертов, доля семей, имеющих кредиты, будет увеличиваться, в том числе из-за снижения реальных располагаемых доходов.

В июле Росстат сообщал, что реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%.

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