"Известия": использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Страховые компании пока не могут воспользоваться законом об индивидуализации тарифов ОСАГО, вступившим в силу 24 августа, так как необходимые для этого поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года "Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО". Об этом сообщает во вторник газета "Известия" .

По данным издания, указание ЦБ РФ о расширении тарифного коридора ОСАГО еще находится на регистрации в Минюсте. Как сообщил источник в ведомстве, подзаконный акт будет зарегистрирован на этой неделе.

Указание ЦБ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Следовательно, через две недели страховые компании смогут начать назначать индивидуальные тарифы ОСАГО, предполагает издание.

В пресс-службе Банка России "Известиям" сообщили, что рассчитывают на плавные изменения на рынке ОСАГО. Также в ЦБ уточнили, что не ожидают роста средней стоимости полиса после начала полноценной работы реформы. "Как показывает опыт первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, страховые компании заинтересованы в хороших водителях и конкурируют за таких клиентов. Так, в результате расширения тарифного коридора в начале 2019 года на 20% вниз и вверх, средняя премия по ОСАГО за 2019 год снизилась на 4,8%", - отметили в Банке России.

Кроме того, на сроки внедрения поправок влияет готовность системы АИС ОСАГО. Новая версия системы более производительна, однако после ее запуска возникли трудности с оформлением полисов, в связи с чем была необходима донастройка системы. В компании-разработчике АИС "Инфосистемы Джет" газете посоветовали обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА). В союзе на запрос не ответили.